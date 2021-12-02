В киевском метро на станции "Дворец Украина" пассажир попал под поезд. В результате движение по "синей" ветке ограничено. Об этом сообщается в Facebook Киевского метрополитена.

Сообщается, что на "синей" ветке движение поездов ограничено станциями "Героев Днепра" - "Олимпийская" и "Васильковская" - "Теремки".

"На станции "Дворец Украина" пассажир попал под поезд. На место происшествия вызваны медики и правоохранители. Проводится необходимая работа. Об изменениях и возобновлении движения будет сообщено дополнительно", - говорится в сообщении.

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Кроме того, в Киеве мужчина избил женщину в метро и скрылся. К сожалению, на данный момент личность так и не удалось идентифицировать, муж пострадавшей просит помощи у людей, чтобы найти зверя, который напал на его женщину.

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