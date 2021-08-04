В метро Киева двое мужчин устроили драку на эскалаторе. Инцидент произошел на станции метро "Лыбедская", сообщает Telegram-канал "Киев оперативный".

Причины конфликта неизвестны. Когда мужчины доехали до конца эскалатора, там их ждали правоохранители. По предварительной информации, оба участника драки находились в нетрезвом состоянии.

Ранее сообщалось, что в центре Киева произошла массовая драка. Участники драки пустили в ход палки, а также били друг друга ногами.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.