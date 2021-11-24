В метро Киева закрыли станцию [ Редактировать ]
В среду, 24 ноября, в столичном метрополитене нашли подозрительный предмет. Об этом сообщает пресс-служба метрополитена.
В связи с этим станция метро "Славутич" закрыта для пассажиров.
Станция "Славутич" закрыта для пассажиров. Выявлен подозрительный предмет. Правоохранители проводят проверку.
О возобновлении работы пересадки в обычном режиме будет сообщено дополнительно.
Читайте также, в метро Киева двое мужчин устроили драку на эскалаторе. Инцидент произошел на станции метро "Лыбедская", по предварительной информации, оба участника драки находились в нетрезвом состоянии, правоохранители задержали "бойцов".
Кроме того, в Киеве мужчина избил женщину в метро и скрылся. К сожалению, на данный момент личность так и не удалось идентифицировать, муж пострадавшей просит помощи у людей, чтобы найти зверя, который напал на его женщину.
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