В среду, 24 ноября, в столичном метрополитене нашли подозрительный предмет. Об этом сообщает пресс-служба метрополитена.

В связи с этим станция метро "Славутич" закрыта для пассажиров.

Станция "Славутич" закрыта для пассажиров. Выявлен подозрительный предмет. Правоохранители проводят проверку.

О возобновлении работы пересадки в обычном режиме будет сообщено дополнительно.

Читайте также, в метро Киева двое мужчин устроили драку на эскалаторе. Инцидент произошел на станции метро "Лыбедская", по предварительной информации, оба участника драки находились в нетрезвом состоянии, правоохранители задержали "бойцов".

Кроме того, в Киеве мужчина избил женщину в метро и скрылся. К сожалению, на данный момент личность так и не удалось идентифицировать, муж пострадавшей просит помощи у людей, чтобы найти зверя, который напал на его женщину.

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