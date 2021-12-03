Под Винницей погибли сотни лебедей [ Редактировать ]
Источник: Викимедиа
На водоеме в Севериновке Винницкой области погибли более сотни лебедей. Местные жители подозревают в море птиц арендаторов водоема, а те отрицают все обвинения. Об этом сообщает ТСН.
Сначала селяне заметили возле водоема нескольких мертвых лебедей, а уже через несколько дней берег был буквально устлан птицами.
Местные жители рассказали, что огромный водоем лебеди облюбовали давно, так как в нем много рыбы, а еще есть места, где вода никогда не замерзает.
В этом году популяция птиц значительно возросла. Местные жители считают, что птицы мешали арендаторам водоема, поскольку ели рыбу. Бизнесмены оправдываются, что сами шокированы внезапным мором.
В селе создали спецкомиссию по расследованию массовой гибели пернатых. Мором лебедей заинтересовались и полиция.
Экспертиза показала, что птичьего гриппа и ранений у лебедей не обнаружено. Причины мора птиц все еще выясняют, однако орнитолог Александр Островский считает, что в водоем могли слить какую-то отраву.
Напомним, что в начале 2021 года на территории биосферного заповедника "Аскания-Нова" в Херсонской области погибли сотни птиц, в том числе из Красной книги Украины. Экспертиза показала, что пернатые отравились веществом бродифакум, которое входит в состав агрохимических препаратов, используемых для борьбы с грызунами.
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