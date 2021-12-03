Президент США Джо Байден з дружиною засвітили вогні різдвяної ялинки біля Білого дому. У своїй промові американський керманич сказав, що вічно-зелене дерево нагадує людям про те, що навіть у найтемніші і найхолодніші часи життя й добробут повернуться. Також він висловив співчуття тим, хто втратив близьких через коронавірус. І вшанував пам'ять загиблих військових.

-От уже 99 років президенти продовжують цю велику американську традицію - запалювання Національної різдвяної ялинки - крізь війну і мир, боротьбу і прогрес. Це яскравий маяк надії, який нагадує нам слова зі священного писання про пошук світла у темряві. Це дуже американська справа. І важливо підтримувати традиції, щоби завжди пам'ятати цю просту істину.