В Винницкой области перевернулась автоцистерна с аммиаком. Авария произошла утром 3 декабря на трассе М30 вблизи областного центра. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

В перевернувшейся автоцистерне емкостью около 19 тонн находится сжиженный аммиак (безводный). На данный момент проходит ликвидация последствий аварии. Опасный химикат дезактивируют и откачивают из цистерны 31 спасатель и 9 единиц спецтехники.

Это не первое происшествием с аммиаком в Винницкой области за неделю. 29 ноября возле Немирова произошла утечка из цистерны. Жертв и пострадавших в результате инцидента нет.

Напомним, что 7 октября, в Сумской области вблизи железнодорожной станции Торопиловка в результате разгерметизации цистерны произошел выброс аммиака.