Сотрудники правоохранительных органов "накрыли" в Одессе мошеннические Call-центры, которые занимались предложениями о вложениях в криптовалюту. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции в регионе.

Таким образом, аферисты предлагали иностранцам различные банковские услуги и вложения в блокчейн. Сотрудники колл-центров обманным способом получали данные банковских карт "жертв" и похищали из них средства. Известно, что среди пострадавших находятся граждане Германии, Польши, Чехии, Италии и России.

Отмечается, что сумму похищенных злоумышленниками денег правоохранители устанавливают. Из офисов незаконной фирмы были изъяты вещественные доказательства в виде компьютерной техники, флеш-накопители, различную документацию, а также банковские карты. Сейчас полицейские устанавливают пострадавших и ищут причастных лиц.

Читайте также, в Харькове сотрудники полиции "накрыли" несколько незаконных Call-центров, откуда мошенники звонили украинцам и завладевали их финансовыми средствами. Согласно данным правоохранителей, ежемесячно прибыль мошенников составляла миллионы гривен.

Кроме того, в Украине мошенники запустили в Facebook массовую рекламу, в которой предлагают "проверить свою банковскую карту на компенсацию НДС". Злоумышленники отмечают, что проверки проводятся "в соответствии с законодательством".

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.