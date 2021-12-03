44% українців отримали принаймні одне щеплення від ковіду [ Редактировать ]
Принаймні одне щеплення проти Ковіду отримали вже майже 44% українців. Повністю імунізовано 11 з половиною мільйонів громадян. Попередньої доби в країні підтвердили майже 14 тисяч нових випадків інфікування. Одужало - удвічі більше. Від ускладнень померло 509 людей. Найгірші показники поширення коронавірусу - у столиці, на Донеччині, Житомирщині та Львівщині. Згідно з рекомендаціями ВООЗ щеплених людей у світі до кінця року має бути 40%.
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Повністю імунізувалися - майже чверть населення. Щодо нових випадків, то їх за минулу добу - більш як 18 з половиною тисяч. Одужань - понад 20 тисяч.
А у ВООЗ назвали головні причини появи нових штамів COVID-19. Це нехтування вакцинацією та низький рівень тестувань на коронавірус. Спалах різновиду "Омікрон" виявили вже у 23 країнах світу.
Найбільше - в столиці, на Донеччині, Житомирщині та Львівщині. Діагноз "одужали" напередодні отримали 23 з половиною тисячі пацієнтів.
Найгірша епідситуація нині - на Волині, Житомирщині, Миколаївщині та Чернігівщині. Щодо вакцинації, то тут цифри зростають. Станом на сьогодні повністю імунізовані - майже одинадцять мільйонів українців.
Інфікованих новим варіантом уже зафіксували в Південній та Північній Америці, в Австралії та Європі. Країни ЄС наразі переживають четверту хвилю пандемії.