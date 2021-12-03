Принаймні одне щеплення проти Ковіду отримали вже майже 44% українців. Повністю імунізовано 11 з половиною мільйонів громадян. Попередньої доби в країні підтвердили майже 14 тисяч нових випадків інфікування. Одужало - удвічі більше. Від ускладнень померло 509 людей. Найгірші показники поширення коронавірусу - у столиці, на Донеччині, Житомирщині та Львівщині. Згідно з рекомендаціями ВООЗ щеплених людей у світі до кінця року має бути 40%.