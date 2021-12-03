У Львові помер директор Будинку вчених Роман Славітич. Сталося це в мерії на прийомі в заступника міського голови. Попередньо кажуть, стався серцевий напад. Напередодні Славітич сам попрохав про цю зустріч. Днями Будинок вчених опинився у центрі гучного скандалу - після вечірки з нагоди дня народження місцевого інстаграм-блогера.

Охрестили гулянку - "Голодна туса". Влаштували її 27 листопада, коли вся країна вшановувала жертв голодоморів. Обуренням вибухнули не лише соцмережі. З блогерами - учасниками вечірки - відмовилися співпрацювати й місцеві бізнесмени. Наступного ж дня влада міста заборонила роботу Будинку вчених на невизначений термін, а поліція почала розслідування.