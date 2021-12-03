"Допомагати, щоб допомогти": як не потрапити на гачок шахраїв? [ Редактировать ]
Допомогти - нужденним, а не... шахраям! Передноворічний час - це "жнива" для різного роду аферистів. Найпоширеніша схема - розмістити в інтернеті фейкове оголошення, приміром, про збір грошей хворій дитині. Поговорити про благодійність без ризику - сьогодні вирішили на щорічній онлайн-конференції - "Допомагати, щоб допомогти".
Ірина Вратарьова, продюсерка, модераторка онлайн-конференції "Допомагати, щоб допомогти":
Мені стало важливим після того, як я зіштовхнулась з аферистами. Після того, як ми спіймали декілька злочинців захотілось навчити допомагати правильно. Допомагати діткам в дитячих будинках та будь-яким діткам, яким потрібна допомога можна лише системно, якщо робити це одноразово, то можна нашкодити, а то і натрапити на нехороших людей, які просто поцуплять кошти.
Сергій Лукашов, директор БО "СОС Дитячі містечка":
Відбувається потік людей в інтернатні заклади з подарунками з солодощами і це по-перше величезний потік грошей, які на це витрачаються. По-друге, це підживлення некорисної, травмуючої для дітей і для суспільства шкідливої системи. Натомість всі ці ресурси було б краще направити на те, щоби дітей забезпечити сімейним вихованням і це абсолютно реально.
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