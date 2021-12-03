"Як зачіска Бориса Джонсона" - лондонці про головну ялинку країни [ Редактировать ]
Як зачіска Бориса Джонсона. Головну ялинку королівства встановили в Лондоні. І вигляд її оцінили не всі. Бо високе дерево - трохи кривобоке, місцями - лисувате, та ще й з поламаними гілками. Одні порівнюють його із нечесаною шевелюрою прем'єра; інші кажуть - ялинку перехворіла на ковід. А у місцевій раді віджартувалися, що частини гілок немає, бо вони дотримуються дистанції. Дерево щороку привозять із Норвегії - у подарунок за допомогу в боротьбі з нацистською окупацією. Дарителі пояснюють - ялинка заввишки 20 метрів зі справжнього лісу, не може бути такою ж пухнастою, як спеціально вирощені маленькі деревця.
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Як зачіска Бориса Джонсона. У Лондоні встановили головну ялинку країни. І її вигляд схвалили не всі. 24-метрове дерево трохи кривобоке, місцями доволі лисе, та ще й з поламаними гілками.
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