Байден готовит комплекс инициатив против России [ Редактировать ]
В пятницу, 3 декабря, президент Соединенных Штатов Джо Байден заявил, что сейчас готовится комплекс инициатив против России. Об этом он сказал в ходе брифинга.
"Я поддерживаю постоянный контакт с нашими союзниками в Европе и с Украиной. Мой госсекретарь и советник по безопасности были вовлечены... И то, что я делаю, это собираю то, что, по моему мнению, будет наиболее полным и значимым набором инициатив.
"Инициативы, которые сделают очень трудным для Владимира Путина идти вперед и делать то, что люди опасаются, что он может сделать", - добавил Джо Байден.
Ранее глава Пентагона пригрозил России из-за Украины. В начале ноября влиятельное издание Politico сообщило, со ссылкой на спутниковые снимки американских военных, что Россия вновь стягивает войска к границе с Украиной.
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