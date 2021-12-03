В пятницу, 3 декабря, президент Соединенных Штатов Джо Байден заявил, что сейчас готовится комплекс инициатив против России. Об этом он сказал в ходе брифинга.

"Я поддерживаю постоянный контакт с нашими союзниками в Европе и с Украиной. Мой госсекретарь и советник по безопасности были вовлечены... И то, что я делаю, это собираю то, что, по моему мнению, будет наиболее полным и значимым набором инициатив.

"Инициативы, которые сделают очень трудным для Владимира Путина идти вперед и делать то, что люди опасаются, что он может сделать", - добавил Джо Байден.

Ранее глава Пентагона пригрозил России из-за Украины. В начале ноября влиятельное издание Politico сообщило, со ссылкой на спутниковые снимки американских военных, что Россия вновь стягивает войска к границе с Украиной.

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