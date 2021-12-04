А от на виплату академічних стипендій у наступному році передбачено понад п'ять мільярдів гривень. А міністерство освіти та науки, загалом, отримає на 14 мільярдів гривень більше, ніж цьогоріч. Додадуть коштів також медицині та інфраструктурі. Принаймні так прописали нардепи у бюджеті-2022.

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З новими законами - нові надходження! Доходи бюджету на наступний рік нардепи перерахували між першим і другим читанням. Зрештою, заклали додаткових, майже 55 мільярдів гривень. Відповідно, на приблизно таку ж суму збільшили й видатків.

Леся Забуранна, народний депутат, "Слуга Народу":

Це, власне, коштом того, що ми прийняли законопроєкт 5600, який в цілому, є ресурсним. І за рахунок очікуваних зборів від ренти, від ряду податків, від акцизу - ми сподіваємося мати додаткові надходження на цю суму. І відповідно, збільшили видаткову частину.

Тобто, коштом податків, які платитимуть підприємці за користування землею, продаж власної продукції, збільшений "екологічний податок" - за викиди в повітря окремих забруднюючих речовин. Та від рентних платежів з видобутку газу. Але куди ці гроші підуть?

Юрій Бойко, співголова партії "Опозиційна платформа - За життя":

Кабинету Министров на два миллиарда увеличелись выплаты. При этом, забрали полтора миллиарда гривен на обустройство столовых в школах, при этом добавили еще 500 к миллионам на так называемый "университет президента". Т.е, они себя обеспечили полностью. Мы считаем, что этот бюджет - антисоциальный, он для чиновников, а не для людей.

У плюсі й правоохоронці. На фінансування МВС направлять трохи менш як 100 мільярдів гривень.

Тетяна Острікова, економічний експерт:

Прокуратура з СБУ - ще 30 мільярдів. ДБР, НАЗК, НАБУ, новостворене бюро економічної безпеки. То, виходить що коштів сукупних на фінансування правоохоронних органів більше ніж на армію. Далі - погашення боргів велика частка. Далі 201 мільярд - дотація пенсійному фонду. Ну і відповідно далі - на всі ці інфраструктурні проєкти й обіцянки президента: вакцинованим, на створення національного перевізника, на кіно, на добудову музею Майдану, пам'ятника голодомору - от всі ці додаткові 55 мільярдів - їх отак розмазали по різних бюджетних програмах.

Соціальний блок - майже без змін: мінімалку підвищать у жовтні й лише на 200 гривень. Прожитковий мінімум - 2600. Це при тому, що за даними Держстату він має бути чи не удвічі більшим.

Олег Пендзин, економічний експерт:

Для працездатної особи цей прожитковий мінімум сьогодні становить п'ять тисяч гривень. Для непрацездатної - 3800 гривень на місяць. Це то, що є на сайті Мінсоцполітики. Ми відкриваємо з вами бюджет, ми дивимося - прожитковий мінімум - 2.5 тис. гривень. Чому це настільки важливо, тому що від цієї цифри залежить 156 інших показників державного бюджету.

А це і розмір більшості соціальних виплат і мінімальної пенсії. Суттєво зекономить влада й на субсидіях - мінус майже дев'ять мільярдів, у порівнянні з цим роком.

Тетяна Острікова, економічний експерт:

Справді, влада не подумала про тих людей, які є пенсіонерами вже сьогодні. Не подумала про тих, хто є малозабезпеченим і на виплати яких впливає мінімальний прожитковий мінімум. Тобто, у першу чергу іде акцент на великі, інфраструктурні, будівельні, ремонтні проєкти. Переконавшись у тому, що приватні інвестиції в Україну в достатній кількості не заходять - влада вирішила профінансувати усі необхідні інвестиційні видатки за рахунок платників податків з коштів державного бюджету.

Хоча, одне, але суттєве соціальне покращення все ж є: Фінансування програми медичних видатків у бюджеті у порівнянні з 2021 роком - збільшили на 34 мільярди. Зарплату медикам планують підняти до 20 тисяч гривень.