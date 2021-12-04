Знали, що їхня дитина готується убивати, та ніяк не завадили. У США затримали батьків підлітка, який кілька днів тому влаштував бійню у своїй школі. Джеймсу та Дженніфер Крамбл висунули обвинувачення у ненавмисному вбивстві. А їхній син - Ітан - постане перед судом за чотирма статями.

Від його рук у вівторок загинули четверо однокласників, поранені ще семеро. Що наразі відомо поліції, та чи дійсно цій трагедії можна було зарадити - розбиралася Марина Біленька.

Незабаром Різдво. Своєму єдиному сину місис та містер Крамбл вирішили купити... пістолет. Подарунок вручили заздалегідь. Буквально за кілька днів до масового убивства у школі містечка Оксфорд, що у штаті Мічиган. Того ж дня хлопець у соцмережі опублікував фото зброї.

Сьогодні одержав свою нову красуню. 9-міліметровий "Сіг Соєр". Питайте що завгодно і я відповім.

За день до стрілянини вчителька застала Ітана за пошуком боєприпасів в мережі. Сповістила про це і керівництво школи, і батьків. На що мати хлопця відреагувала повідомленням, яке є в розпорядженні поліції.

Ха-ха, я не серджуся. Тобі треба навчитися діяти так, щоб тебе не впіймали.

У вівторок - за кілька годин до нападу - педагоги помітили малюнки підлітка. Зобразив зброю, закривавлених людей з підписами "всюди кров", "думки не покидають мене", "допоможіть". До школи негайно викликали батьків, рекомендували візит до психолога. Та вони не забрали сина, навіть не перевірили його рюкзак на предмет зброї. А вже за кілька годин Ітан відкрив вогонь по однокласниках.

Карен МакДональд, прокурор округу Окленд:

Коли з'явилася новина про стрільця на кампусі школи в Оксфорді, Дженніфер Крамблі написала своєму сину, цитую: "Ітане, не роби цього". 15 хвилин потому Джеймс Крамблі подзвонив у 911, доповів, що його пістолет зник, підозрює, що стрілець - його син.

Прокурор наголосила, що батьки зреагували, коли вже було пізно.

Карен МакДональд, прокурор округу Окленд:

На основі інформації та доказів, які ми зібрали, я оголошую, що батьків стрільця - Дженіфер та Джеймса Крамблі - звинувачуємо у чотирьох випадках ненавмисного вбивства.

За цими звинуваченнями подружжя Крамблів затримали аж у Детройті. Туди начебто втекли одразу після стрілянини.

Ричард Каплан, адвокат:

Це рідкість, але такі прецеденти були в минулому. Загалом батькам висувають обвинувачення, якщо вони знали про певну загрозу, яка стосується дітей. Я живу в Каліфорнії, за нашими законами, зброя в будинку, де живуть малолітні - має зберігатися у безпечному місці. У Мічигані немає таких правил.

Самого ж Ітана звинувачують одразу за чотирма статтями: тероризм, вбивства першого ступеня, напад з метою вбивства та зберігання вогнепальної зброї. Свою провину хлопець не визнає.

Тим часом усе місто зібралося поблизу школи, де у вівторок лунали постріли.

Четверо дорогоцінних дітей убиті внаслідок чергового випадку безглуздого насильства у наших школах. Сьогодні ми вшановуємо їхні імена: Ханна, Джастін, Медісон і Тейт. Вони були підлітками, митцями, спортсменами з яскравим майбутнім попереду. Ще шестеро учнів та вчитель поранені. Та, дякувати богу, вони лікуються.

Під час зібрання в один момент почалася паніка. Налякані містяни почали тікати геть від сцени. Пізніше стало відомо - одна людина знепритомніла. Та цього було досить, аби люди сприйняли це за ще один напад.