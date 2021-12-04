Антисоціальний бюджет: в опозиції не задоволені головним кошторисом країни на 2022 рік [ Редактировать ]
Антисоціальний. В опозиції не задоволені головним кошторисом країни на 2022 рік, зокрема його видатками на соціальні програми. Їх вважають недостатніми. А сам кошторис, на думку політиків - ставить українську економіку у пряму залежність від внутрішніх та міжнародних запозичень.
Віктор Медведчук, голова політради партії "Опозиційна платформа - За життя":
Доходная часть бюджета - это заимствования. То есть для того, чтобы потратить, надо одолжить 43,5% доходной части. А значит, наполнить за счет заимствований, внутренних и внешних. Потому что без этого страна не может жить. То есть мы на себя не зарабатываем, мы не можем себя обеспечить, страну и людей, и при этом рассказываем про какие-то прожекты. Иначе я это назвать не могу, в вопросах того, каким будет будущее.
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