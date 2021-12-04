Антисоціальний. В опозиції не задоволені головним кошторисом країни на 2022 рік, зокрема його видатками на соціальні програми. Їх вважають недостатніми. А сам кошторис, на думку політиків - ставить українську економіку у пряму залежність від внутрішніх та міжнародних запозичень.

Віктор Медведчук, голова політради партії "Опозиційна платформа - За життя":