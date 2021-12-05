На территории Украины за минувшие сутки зафиксировали 6622 новых случая коронавирусной инфекции. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

Таким образом, за весь период эпидемии в стране лабораторно подтвердили 3 497 477 инфицированных COVID-19. При этом 3 050 659 украинцев выздоровели (9274 - за минувшие сутки), а умерли 88 280 человек (278 - за минувшие сутки). За 24 часа в медучреждения страны госпитализировали 2926 человек.

Отмечается, что с начала кампании по вакцинации в стране от коронавируса привили 13 725 905 человек, из них получили первую дозу - 13 725 903, полностью иммунизированы и получили две дозы - 11 762 441.

Читайте также, новый тип мутации COVID-19 был обнаружен у двух граждан, прибывших в столицу страны из Южно-Африканской Республики. У них сейчас отсутствуют симптомы заболевания, в настоящее время в Минздраве ожидают результатов тестирования ещё одного человека, который прибыл из ЮАР.

Кроме того, глава Минздрава Виктора Ляшко заявил, что в конце января в Украине может начаться новая волна коронавируса. По прогнозам, она продлится около двух месяцев, чтобы избежать высокой смертности, в том числе бустерные дозы, которые будут доступны в следующем году.

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