Коронавирус в Украине: последние данные [ Редактировать ]
Источник: ТАСС
За минувшие сутки, 3 декабря, в Украине зафиксировано 13 206 новых подтвержденных случаев коронавируса (из них детей - 1 196, медработников - 200). Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.
За прошедшие сутки:
- госпитализированы - 2 764 человека;
- летальных исходов - 436;
- выздоровели - 22 765 человек.
За все время пандемии в Украине от COVID-19 умерли 88 002 человек. Против коронавируса вакцинированы ◾ 216 129 человек. Первую дозу получили 75 557 человек, полностью иммунизированы - 140 572 человека.
Напомним, что COVID уже занимает третье место среди причин смертности украинцев.
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Повністю імунізовано 11 з половиною мільйонів громадян. Попередньої доби в країні підтвердили майже 14 тисяч нових випадків інфікування.
А у ВООЗ назвали головні причини появи нових штамів COVID-19. Це нехтування вакцинацією та низький рівень тестувань на коронавірус. Спалах різновиду "Омікрон" виявили вже у 23 країнах світу.
Найбільше - в столиці, на Донеччині, Житомирщині та Львівщині. Діагноз "одужали" напередодні отримали 23 з половиною тисячі пацієнтів.
Найгірша епідситуація нині - на Волині, Житомирщині, Миколаївщині та Чернігівщині. Щодо вакцинації, то тут цифри зростають. Станом на сьогодні повністю імунізовані - майже одинадцять мільйонів українців.
Інфікованих новим варіантом уже зафіксували в Південній та Північній Америці, в Австралії та Європі. Країни ЄС наразі переживають четверту хвилю пандемії.