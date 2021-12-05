К счатью, в результате происшествия никто не пострадал/ фото: masterlift.com.ua

В населенном пункте Песочин, который находится в Харьковской области, с восьмого этажа многоэтажного дома сорвался лифт, в котором находилась семья с ребенком. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.

Согласно данным правоохранителей, накануне вечером четыре человека, в том числе 3-летний ребенок, зашли в лифт, который вызвали на восьмой этаж многоквартирного дома.

Установлено, что при движении лифт начал спускаться с большой скоростью и остановился ниже первого этажа. Приблизительно через 15 минут семья самостоятельно выбралась из кабины. Телесные повреждения никто из них не получил.

Отмечается, что в полиции открыли уголовное дело по статье о нарушении правил использования промышленной продукции или безопасной эксплуатации зданий и сооружений.

Читайте также, что в городе Одесса в жилом доме с пятого этажа сорвался лифт с двумя пассажирами. Внутри кабины во время происшествия находились мужчина и женщина, они были безопасно эвакуированы спасателями. К счастью, они не получили травм.

Кроме того, в Киеве, в одном из домов на улице Декабристов, который находится в Дарницком районе, оборвался лифт. В результате погиб мужчина, обстоятельства трагедии будут устанавливать правоохранители.

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