В городе Одесса в жилом доме с пятого этажа сорвался лифт с двумя пассажирами. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции региона.

Страшный инцидент произошел в многоэтажке по улице Владимира Высоцкого. Внутри кабины во время происшествия находились мужчина и женщина, они были безопасно эвакуированы спасателями. К счастью, они не получили травм.

Предварительно установлено, что при движении на первый этаж в лифтовой кабине сработало экстренное торможение и она застряла между четвертым и третьим этажом.

Отмечается, что правоохранители открыли уголовное производство по статье за нарушение нарушение правил, касающихся безопасного использования промышленной продукции или безопасной эксплуатации зданий и сооружений. В настоящее время ведутся следственные действия.

Читайте также, в Киеве, в одном из домов на улице Декабристов, который находится в Дарницком районе, оборвался лифт. В результате погиб мужчина, спасатели достали из шахты лифта тело погибшего, обстоятельства трагедии будут устанавливать правоохранители.

Кроме того, в Одессе произошел несчастный случай в одном из многоэтажных домов. Там оборвался лифт с восемью пассажирами, инцидент произошел около 8 утра в доме по улице Говорова, 10Г, всех пострадавших доставили в больницу для обследования.

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