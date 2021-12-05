В центральной части Австрии во время схода лавины погибли лыжники. Об этом сообщает новостное агентство Associated Press.

Страшная трагедия произошла в районе Зальцбурга. На группу из 11 лыжников скатилась 200-метровая снежная волна, когда они поднимались по склону вверх. Троих спортсменов полностью накрыла лавина и они погибли, а еще двое частично попали в снежную ловушку и смогли освободиться.

Отмечается, что двум из погибших лыжников было по 19 лет а третьему 24. Двоих пострадавших было принято решение госпитализировать в местное медучреждение с травмами различной степени тяжести.

Читайте также, в Канаде, на западе страны, на популярном горнолыжном курорте сошла снежная лавина. Мужчина отдыхал вместе с двумя другими людьми, когда их накрыла снежная лавина. Люди, которые были вблизи, немедленно начали поисковую операцию и вызвали спасателей.

Кроме того, в России на горнолыжную трассу в районе Домбая в Карачаево-Черкессии сошла лавина. Под снежным завалом оказались от 4 до 12 человек, под лавину попали два вагончика - пункта проката горнолыжного снаряжения, также повреждено кафе.

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