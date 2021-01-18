В понедельник, 18 января, в России на горнолыжную трассу в районе Домбая в Карачаево-Черкессии сошла лавина. Под снежным завалом могут быть от 4 до 12 человек, сообщает ТАСС.

Оперативные службы сообщили о четырех пострадавших. На месте происшествия работают спасатели, проводятся обследования лавины.

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"По предварительной информации, лавина сошла с 5-й по 4-ю очередь (канатно-кресельной дороги) на курорте, четыре человека пострадали. Длина лавины - 300 м", - говорится в сообщении.

По предварительным данным, под лавину попали два вагончика - пункта проката горнолыжного снаряжения, также повреждено кафе.

Отмечается, что сход лавины мог быть принудительным.

Ранее мы писали о том, что под Тегераном при сходе лавины погибли десять человек. По данным местных информационных агентств, число пропавших без вести может достигать 12 человек.

Также сообщалось, что в Карпатах туристы застряли на подъемнике. Так, 74 человека (в числе которых было 13 детей и 3 беременных женщины) буквально "зависли" в воздухе на несколько часов.

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