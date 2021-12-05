Питання українського суверенітету - непохитне. І Україна може розраховувати на підтримку НАТО у разі нападу Росії, яка заплатить за це - високу ціну.

Це - головні меседжі зустрічі міністрів закордонних справ країн Північноатлантичного альянсу, яка відбулася в Ризі цього тижня. На саміті дали чітко зрозуміти: хоч Україна поки і не є членом НАТО, Альянс не кине свого ключового партнера напризволяще.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба запропонував запровадити проти агресора нові санкції. І хоча це - не прерогатива НАТО, його члени домовилися виробити єдину санкційну стратегію. Щоправда, її деталей поки - не розкривають.

Тим часом у самій Росії вступ нашої країни до НАТО назвали неприпустимою червоною лінією. На що в Альянсі відповіли, що це - справа суто Києва і 30 країн-учасниць об'єднання.