В ночь на понедельник, 6 декабря, на Оболони в Киеве спасатели потушили масштабный пожар в торговых павильонах.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

В 22:43 поступило сообщение о пожаре на ул. Героев Днепра, 41. Установлено, что возгорание произошло в нескольких киосках. Огонь распространился на рядом расположенное двухэтажное здание.



"В 23:38 пожар был локализован на площади 200 кв. м и в 00:03 ликвидирован. В результате пожара 8 торговых павильонов уничтожены огнем и 22 удалось спасти", - отмечают в ГСЧС.

На месте работали восемь единиц спецтехники и 35 человек. Обошлось без пострадавших. О причинах пожара нет информации.

Ранее сообщали, что в Черновцах во время движения загорелась маршрутка. Все случилось утром в центре города под окнами обладминистрации в салоне находились водитель и три пассажира, почему произошел пожар, пока неизвестно - ждут выводов экспертов.

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