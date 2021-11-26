К счастью, в результате происшествия никто не пострадал/ фото: fakty.ictv.ua

В столице во время поездки произошел сильный пожар в маршрутном такси. Об этом сообщает новостной портал dtp.kiev.ua.

Происшествие произошло возле входа на станцию киевского метрополитена "Нивки". Огонь охватил маршрутный автобус №455.

Лучшему транспорту в Киеве быть. В столице на Нивках загорелась 455 маршрутка. Никто не пострадал. Потушили.

Отмечается, что очевидцы пожара рассказали, что автобус загорелся во время движения, при этом, к счастью, всем пассажирам удалось успешно покинуть горящий салон. На кадрах видеоролика видно, что дым охватил большую территорию.

Читайте также, во Львове водитель маршрутки сбил на пешеходном переходе в центре города двух женщин и сбежал с места происшествия. Маршрутчик не заметил, что под бусом находится вторая женщина и увез ее с собой, ее тело правоохранители нашли на улице Джорджа Вашингтона.

Кроме того, в Черновцах во время движения загорелась маршрутка. Все случилось утром в центре города под окнами обладминистрации в салоне находились водитель и три пассажира, почему произошел пожар, пока неизвестно - ждут выводов экспертов.

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