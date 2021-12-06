В Луцке покончила с собой 52-летняя местная жительница, которая 28 октября потеряла дочь. Тогда девочка восьми лет скончалась после отравления приготовленными матерью каштанами.

О самоубийстве, которое произошло утром 6 декабря в доме на проспекте Возрождения, пишет агентство "Волынь Post".

Журналисты подчеркнули, что эту информацию подтвердили и в секторе коммуникации ГУНП в Волынской области.

Отмечается, что женщина выбросилась из окна дома. От полученных в результате этого травм она погибла на месте.

Сообщение об этой трагедии правоохранителям поступило около 05:22 понедельника. В полиции добавили, что тело умершей отправили на судебно-медицинскую экспертизу. Сведения о происшествии были задокументированы.

Напомним, что 8-летняя дочь умершей волынянки, перед тем, как 21 октября попасть в больницу с отравлением, употребляла пищу из каштанов, которую приготовила мама, и пила только воду.

В приемном отделении медучреждения ребенок потерял сознание, его перевели в реанимацию. Там через неделю девочка умерла.

Тогда соседи семьи рассказывали, что отец оставил их около двух лет назад из-за психических отклонений жены. По словам людей, та вела себя странно и агрессивно – якобы бегала по лужам в одном белье, "бросалась на людей и лаяла". Умершую же девочку в школе упоминали только с положительной стороны.

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