11 октября 2021 года заместитель Председателя Совета Безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев опубликовал статью "Почему бессмысленны контакты с нынешним украинским руководством", которая вызвала заметный информационный резонанс. Украинская власть, декларирующая в последнее время необходимость диалога с Российской Федерацией, к сожалению, потратила все это время на то, чтобы продемонстрировать обоснованность тезисов одного из ключевых российских государственных деятелей.

Агрессивная позиция Президента Зеленского на последней пресс-конференции и во время его выступления в Верховной Раде, после которого он присвоил звание Героя Украины националисту, рассуждавшему о «кормлении волков костями русскоязычных детей», и продолжаемая властью милитаристская антироссийская истерия, которая была открыто инспирирована заокеанскими хозяевами Украины, – все это свидетельства проведения той политики, которую в своей статье подверг критике Дмитрий Медведев, объясняя бессмысленность переговоров с действующей украинской властью.

Статья Медведева в первую очередь говорит о том, что украинская власть и команда Зеленского в очередной раз просчитались в своей стратегии относительно России. Начиная с названия становится понятно, что сегодня с официальным Киевом Москва говорить не собирается. Не считают за равных. То есть, например, с Молдовой или Грузией говорить будут, а с Украиной ‒ уже нет.

Это огромный провал украинской политики, хотя и закономерный. Ведь это результат той «политической наглости», которой так недавно хвастался Зеленский. Получается, что наглость не сработала. Можно, конечно, закрыть глаза и уши и объявить статью Медведева кремлевской пропагандой. Так обычно и делает украинская власть в последнее время, но ситуация от этого не изменится, более того, усугубится. Тем не менее эта статья, на мой взгляд, будет иметь немало последствий.

Последствие первое. Удар по имиджу

Фактически мы имеем прецедент ‒ заявление одного из высших государственных деятелей Российской Федерации, руководителя правящей партии страны о том, что не хотят иметь дел с руководством соседней страны. Часто ли такое случается? Международная дипломатия для того и существует, чтобы подобного вообще не было. Так что это гол в ворота украинской дипломатии. Ведь не просто заявили, что дел не хотят иметь, а дотошно объяснили почему.

Прежде всего потому, что у украинского руководства нет четких морально-этических установок. Медведев пишет: "...Украинские руководители, особенно первые лица, ‒ люди, не имеющие никакой устойчивой самоидентификации. Несчастные люди. Кто они, гражданами какой страны являются, где их корни, какова их историческая идентичность, этническая составляющая, каким богам они молятся? Кем они себя ощущают? Они "щирие" украинцы? "Европейцы"? Русские? Евреи? Татары? Венгры? Караимы?" Именно отсутствие четких моральных принципов, системы координат у украинских руководителей дает возможность не власти управлять страной, а каким угодно силам управлять этой властью.

Медведев дает свою версию, почему агрессивное меньшинство управляет Президентом: "Ему (Зеленскому. ‒ Авт.) явно противно потакать этим настроениям, вся история его жизни, жизни его семьи восстает против подобной мерзости. Нормальный, порядочный человек просто не смог бы это делать. Но, увы, надо. Иначе размажут мозги по стенам. Он очень боится и не любит этих людей, но вынужден проповедовать их идеологемы, защищать отвратительные ему взгляды. Вывернутый наизнанку человек. Как в такой ситуации с ним можно вести переговоры и договариваться?" Проще сказать, Дмитрий Медведев называет Президента Украины Владимира Зеленского несамостоятельным и зависимым. Это не что иное, как публичная пощечина, но украинская власть предпочитает это не замечать.

Вот такая моральная неустойчивость украинской элиты, продолжает Медведев, и ведет к внешнему управлению страной. Но, по его мнению, внешним силам Украина целиком совершенно не нужна: "...США ничего не нужно от Украины, кроме противостояния с Россией, тотального сдерживания нашей страны и создания того, что было метко названо "‎Анти-Россией". А значит, такое союзничество крайне непрочно и в какой-то момент разлетится в прах (выделено автором). Надежды на членство в НАТО и Евросоюзе так же эфемерны по вполне очевидным причинам. Сама Украина не имеет никакой ценности на линии прямого противостояния западных сил (в том числе потенциально военного) с нашей страной. Дураков сражаться за Украину нет". То есть Медведев прямо говорит, что Запад хочет использовать Украину в своих целях, но ценности она для него не представляет.

Исходя из этого, экс-президент РФ делает вывод, что подобное руководство страной ничего не стоит, а раз страной управляют некомпетентные люди, то и сама страна не представляет большой ценности, и стоит терпеливо подождать, когда там что-либо изменится. Таким образом, Медведев "от души" прошелся не только по Владимиру Зеленскому, но и по украинской власти вообще, ее способности что-то решать и действовать. Получается, публичную пощечину заодно (чтобы два раза не ходить) получила вся украинская власть в полном составе. Вот, собственно, и ответ на политику наглости. Понимают ли сегодняшние руководители страны, что на международной арене после этого украинская власть выглядит как получившая жесткий ответ, утершаяся, никак не отреагировавшая на него и продолжающая рассказывать одновременно о необходимости переговоров с Россией и желании украинского генералитета проехаться на танках по Арбату? Это клиническая картина шизофрении, и предсказуемым результатом будет «нерукопожатность» и токсичность украинской власти в мировом сообществе. Это фактически шаг вывода украинской власти за ухо из клуба мировой политики.

Последствие второе. Не военная агрессия, а экономическое удушение

Украинская государственная пропаганда с 2014 года построена на российско-украинской войне. Именно это является фактором игры Украины на международной арене и оправданием репрессий против оппозиции внутри страны. Но статья Дмитрия Медведева указывает на то, что Россия просто брезгует военным столкновением с нынешней украинской властью. Драться можно с равным, а Москва видит в команде Зеленского беспредельщиков.

Получается, войны, российского вторжения, которые так анонсировал Киев, не будет? Тут ситуация, к сожалению, еще хуже. Украинской власти дают понять, что Москва уверенно становится на позицию экономического удушения Украины, что по своим последствиям никак не лучше войны, а может, и хуже.

Судите сами: украинские переговорщики от власти уже не имеют веса в прямых контактах с Россией. Это значит, что экономические интересы Украины Россия уже не собирается учитывать. Можно жаловаться США и ЕС? Можно. Можно, как советовал Остап Бендер, во Всемирную лигу сексуальных реформ. Только будет ли результат? Европа пошла на обход территории Украины при транзите газа просто потому, что ей это было выгодно. Вы серьезно думаете, что кто-то будет отстаивать интересы Украины на мировом рынке? Неужели кто-то надеется, что когда Россия будет экономически душить Украину, то США и Европа будут ее содержать?

Последствие третье. Политический кризис

Если украинская власть глаза проглядела, пытаясь рассмотреть российское вторжение и поведать о нем миру, то экономическую блокаду она не то что просмотрела, а слепо и глупо выстроила сама. То есть украинская власть осознанно пошла на экономическое ухудшение в стране. Более того, попытки выйти из этой блокады окружение Зеленского рассматривает как предательство и измену Родине.

При этом, несмотря на ухудшение экономической ситуации в стране, власть на этой блокаде наживается, а тяготы и лишения от этой политики несет украинский народ. Когда же до большинства граждан Украины стал доходить масштаб обмана и "Оппозиционная платформа - За жизнь" в конце прошлого года возглавила рейтинги политических партий, то команда Зеленского начала репрессии и охоту на ведьм. Виноватыми в провале политики власти оказались не начальники на Банковой и Грушевского, а оппозиционные политики, неугодные власти телеканалы, журналисты, активисты и ‒ традиционно ‒ Россия. Причем для того, чтобы расправиться с ними, запустить репрессивную машину, был использован преступный и антиконституционный механизм внесудебных расправ, реализуемых введением в действие решений Совета национальной безопасности и обороны Украины. Подобной юридической махинации не знала не только Украина ‒ для международного сообщества, сегодня дающего все более резкие оценки этим решениям, такая практика остается немыслимой и свидетельствующей о становлении в Украине диктатуры и об узурпации власти.

Но можно ли репрессиями удержать власть? Бонапарт говорил, что штыками можно сделать все что угодно, но нельзя на них сидеть. Уже сейчас видно, как власть Зеленского окружают с двух сторон. Русскоязычное население, которое лишили его гражданских прав под лозунгами пещерной русофобии, Зеленского больше не поддерживает. А правые радикалы, перед которыми он идет на попятную, выходят на улицы и активно шатают его власть.

Но ведь пока на улицы выходят в основном "профессиональные активисты", которые имеют ресурсы и мобильность. Это пока экономическая ситуация не выгнала на улицы людей, весьма далеких от политики. Понятно, что Зеленский будет пытаться втереться в доверие всем политическим группам лишь затем, чтобы потом натравить их друг на друга. Только ведь его "хитрости" уже никого не вводят в заблуждение.

У Владимира Зеленского был шанс установить в стране мир. Не только на Донбассе, но и мир политический, социальный, межконфессиональный. Время, отпущенное на все это, так необходимое для страны, уходит. А это значит, что мы в преддверии политического кризиса. При чем тут статья Медведева? А при том, что Россия умывает руки от украинского беспредела и не собирается играть по украинским правилам. Если ранее хорошо было видно желание России помочь в возвращении Донбасса в Украину на условиях Минских соглашений, то теперь ситуация резко меняется.

Экономическое удушение и политический кризис могут привести к кризису государственности. А далее уже не политические силы, а целые регионы могут побежать куда глаза глядят от того кошмара, который украинская власть устраивает своему народу. Проблема в том, что Москва перестает рассматривать официальный Киев как субъект международной политики. А это значит, что с Украиной уже никто разговаривать не будет, а все вопросы будут решать с ее заокеанскими хозяевами, которые осуществляют внешнее управление, что сегодня постоянно и наблюдается. Именно этим, а не чем-то иным может закончиться курс Зеленского.

В поисках выхода

Все вышеизложенное говорит о том, что украинская государственность находится в опасности. Управление современной страной весьма непростое дело, а к власти пришли люди ограниченные и самодовольные. Вот Дмитрий Медведев считает Зеленского человеком, идущим на поводу у радикалов. Дело даже не в банальной боязни ‒ у него достаточно охраны, ему незачем их боятся. Ситуация еще хуже: Зеленский иного пути, кроме того, который указывает эта немногочисленная, но агрессивная кучка людей, просто не видит. Ведь одно дело ‒ боязнь, а другое ‒ что Зеленский и его окружение так и не поняли, как управлять страной.

Зеленский вышел на волне популизма, упрощенного понимания государственности и законности. И вот эта «простота» Зеленского оказалась хуже "воровства" предыдущих. Представителям украинской элиты не хватает государственного мышления, а значит, они не думают всегда прежде всего о государственном интересе. А если они не думают о государстве, хотя это прямая их обязанность, то кто же это будет делать?

Мне представляется, что выход из кризиса ‒ в четком понимании руководством страны основ государства, права и норм Конституции. Сегодня украинская политика напоминает сумасшедший дом, как описывал его Ярослав Гашек. Спасение Украины, как государства, в том, чтобы избавиться от непрофессиональных и несостоятельных политиков и строить современную успешную страну. Время, отпущенное историей на ее строительство, безудержно тает.

Виктор Медведчук,

председатель Политсовета партии

"Оппозиционная платформа - За жизнь"