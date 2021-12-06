Київ та 8 областей офіційно вийдуть із зони суворих карантинних обмежень [ Редактировать ]
Київ та ще 8 областей відзавтра офіційно вийдуть із зони суворих карантинних обмежень. Про це повідомив міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов за підсумками засідання держкомісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.
За інформацією МОЗу, в послаблених регіонах зменшується кількість хворих та госпіталізацій. Водночас, нагадаю, відсьогодні в жовтих областях посилили карантинні норми. Для відвідування кінотеатрів, фітнес-клубів, ресторанів чи кафе потрібен ковід-сертифікат або негативний тест.
До 30-ти днів скоротили і термін дії сертифікатів тих, хто зробив одне щеплення. Натепер повністю вакцинувалися понад 11 із половиною мільйонів українців. А одну дозу отримала понад третина.
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