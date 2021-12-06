В послаблених регіонах зменшується кількість хворих та госпіталізацій.

Київ та ще 8 областей відзавтра офіційно вийдуть із зони суворих карантинних обмежень. Про це повідомив міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов за підсумками засідання держкомісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

За інформацією МОЗу, в послаблених регіонах зменшується кількість хворих та госпіталізацій. Водночас, нагадаю, відсьогодні в жовтих областях посилили карантинні норми. Для відвідування кінотеатрів, фітнес-клубів, ресторанів чи кафе потрібен ковід-сертифікат або негативний тест.

До 30-ти днів скоротили і термін дії сертифікатів тих, хто зробив одне щеплення. Натепер повністю вакцинувалися понад 11 із половиною мільйонів українців. А одну дозу отримала понад третина.