В автокатастрофе погибла известная итальянская фигуристка [ Редактировать ]
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Итальянская фигуристка Элли Маттиуццо погибла в результате автомобильной аварии, ей было 18 лет. Об этом сообщает итальянская La Gazzetta dello Sport.
Автокатастрофа с участием спортсменки произошла в субботу, 4 декабря, в районе Сан-Марино. Автомобиль, в котором находилась Маттиуццо и ее жених Даниэле Воланти, вылетел полосу встречного движения и столкнулся с другой машиной. Фигуристка и спутник погибли на месте.
Элли Маттиуццо входила в состав юниорской сборной Италии на чемпионате мира 2019 года по синхронному катанию в Швейцарии.
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