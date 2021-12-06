Итальянская фигуристка Элли Маттиуццо погибла в результате автомобильной аварии, ей было 18 лет. Об этом сообщает итальянская La Gazzetta dello Sport.

Автокатастрофа с участием спортсменки произошла в субботу, 4 декабря, в районе Сан-Марино. Автомобиль, в котором находилась Маттиуццо и ее жених Даниэле Воланти, вылетел полосу встречного движения и столкнулся с другой машиной. Фигуристка и спутник погибли на месте.

Элли Маттиуццо входила в состав юниорской сборной Италии на чемпионате мира 2019 года по синхронному катанию в Швейцарии.

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