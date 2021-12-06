Европейский суд разрешил остаться в ЕС мигрантам, которые прорвались из Беларуси [ Редактировать ]
Источник: РИА Новости
Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) запретил высылать в Беларусь нелегальных мигрантов, которые смогли прорваться с ее территории в страны Европейского Союза. Об этом сообщается на сайте Евросуда.
ЕСПЧ рассмотрел 198 обращений нелегалов (44 - против Польши, остальные - против Латвии и Литвы).
В большинстве заявлений, где заявители утверждали, что находятся в Польше и просили не высылать их обратно в Беларусь, суд применил правило 39 и постановил, что заявители не должны быть высланы из Польши, если они действительно находятся на территории Польши.
Также Европейский суд обязал страны обеспечить некоторых из беженцев водой, продуктами, одеждой и медпомощью, а также по возможности предоставить им временное убежище.
Напомним, что Евросоюз в 2021 году столкнулся с волной миграции из Беларуси. Туда с начала года устремились мигранты с Ближнего Востока, ситуация резко обострилась 8 ноября. Несколько тысяч беженцев из Ирака и Сирии подошли к польской границе и не покидают приграничную зону. Некоторые - идут на прорыв через заграждение из колючей проволоки.
В Евросоюзе обвинили Александра Лукашенко в провоцировании миграционного кризиса и пригрозили новыми санкциями. Украина направила на границу с Беларусью 8,5 тысяч силовиков.
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