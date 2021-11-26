В Польше сотни мигрантов устроили бунт в центре для иностранцев [ Редактировать ]
Нелегальные мигранты, которые размещались в центре для иностранцев в Лобушевском районе, устроили бунт и предприняли попытку скрыться с территории. Об этом сообщает новостное агентство RMF24.
Центр находится на территории полигона под охраной. В нем живут 604 мужчины, при этом более половины из них (358 человек) являются гражданами Ирака. Несколько человек вышли из помещений, некоторые опрокидывали мебель и разбили окна, на площадь перед зданием вынесли мусорные баки и тумбочки.
Отмечается, что требованием бунтовщиком являлся их перевоз в Германию. Известно, что мигрантам не удалось покинуть центр через ограждения и через несколько часов ситуация была под контролем охраны.
Po próbie sforsowania ogrodzenia strzeżonego ośrodka w Wędrzynie, w którym znajduje się ponad 600 imigrantów, sytuacja została ustabilizowana. Nikomu z tych osób nie udało się oddalić. W działaniach wspomagających @Straz_Graniczna bierze udział już ponad 500 policjantów. pic.twitter.com/zk1g7VSdOl— Lubuska Policja (@Lubuska_Policja) November 25, 2021
Читайте также, польские правоохранители зарегистрировали 217 новых попыток прорыва нелегальных мигрантов через беларууско-польскую границу. Во время одной из них группа из 200 человек попробовала взять ее "штурмом", нелегалы второй раз подряд попытались прорваться через границу
Кроме того, премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что поток мигрантов в Беларуси значительно уменьшился, чем во время пика, который был месяц назад. По его словам, на это повлияли скоординированные действия стран.
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