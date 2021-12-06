За минулу добу незаконно потрапити з Білорусі до ЄС біженці намагалися 35 разів

Хочуть до Європи! У тимчасовому таборі на білорусько-польському кордоні мігранти влаштували акцію протесту.

Та зазначили, що, цитую, "не хочуть повертатися додому, а чекають можливості потрапити на територію Євросоюзу". Водночас на польсько-білоруський рубіж прибули військові з Естонії.

Допомагатимуть Польщі захищати територію ЄС. За минулу добу незаконно потрапити з Білорусі до ЄС біженці намагалися 35 разів, - повідомляють польські прикордонники. Напередодні допомогти Варшаві зголосилася й Прага. Щойно парламент надасть дозвіл, чеських військових теж відправлять на польсько-білоруський кордон.