На білорусько-польському кордоні мігранти влаштували акцію протесту [ Редактировать ]
Хочуть до Європи! У тимчасовому таборі на білорусько-польському кордоні мігранти влаштували акцію протесту.
Та зазначили, що, цитую, "не хочуть повертатися додому, а чекають можливості потрапити на територію Євросоюзу". Водночас на польсько-білоруський рубіж прибули військові з Естонії.
Допомагатимуть Польщі захищати територію ЄС. За минулу добу незаконно потрапити з Білорусі до ЄС біженці намагалися 35 разів, - повідомляють польські прикордонники. Напередодні допомогти Варшаві зголосилася й Прага. Щойно парламент надасть дозвіл, чеських військових теж відправлять на польсько-білоруський кордон.
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