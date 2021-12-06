На Буковині через негоду швидка не змогла доїхати до пацієнта. Напередодні ввечері в горах, на перевалі Німчич, чоловік упав на слизькій дорозі та знепритомнів.

Очевидці викликали швидку, проте через негоду та ожеледь автомобіль не зміг до нього дістатися. Тоді медики звернулися до рятувальників. Ті спочатку надали чоловікові першу допомогу. А потім на ношах принесли до швидкої.

Нести, до слова, довелося майже півтора кілометра. Подолавши дистанцію, рятувальники передали чоловіка медикам, які доправили його до найближчої лікарні.