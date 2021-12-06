Через негоду швидка не доїхала до пацієнта [ Редактировать ]
На Буковині через негоду швидка не змогла доїхати до пацієнта. Напередодні ввечері в горах, на перевалі Німчич, чоловік упав на слизькій дорозі та знепритомнів.
Очевидці викликали швидку, проте через негоду та ожеледь автомобіль не зміг до нього дістатися. Тоді медики звернулися до рятувальників. Ті спочатку надали чоловікові першу допомогу. А потім на ношах принесли до швидкої.
Нести, до слова, довелося майже півтора кілометра. Подолавши дистанцію, рятувальники передали чоловіка медикам, які доправили його до найближчої лікарні.
по теме
Машини, які застрягли в пастці, визволяли за допомогою спецтехніки. Дороги до десятків населених пунктів замело.
Найбільше постраждала Сицилія. Біля узбережжя острова утворився потужний торнадо.
Канадська провінція Британська Колумбія потерпає від паводків. Все через рясні дощі, які спричинили розлив річок.
Рятувальники оголосили штормове попередження та жовтий рівень небезпеки. Через низьку температуру на дорогах міста утворилась мокра каша.
У провінціях Ерзурум, Ерзінджан та Ардаган заблокований рух автотранспорту.