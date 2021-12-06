Метелики-монархи, що нещодавно прилетіли з далекої і небезпечної мандрівки, мостяться на зимівлю.

Мільйони метеликів в заповідному лісі. На зимівлю до Мексики злетілися данаїди, або, як їх іще називають, метелики-монархи. Щоб потрапити саме до цих ділянок сосняку, вони долають тисячі кілометрів.

Як їм це вдається та як мексиканська влада оберігає дивовижних комах? Розповість Ольга Жидецька.

Секунда і мільйони невагомих крил здіймаються у повітря. Метелики-монархи, що нещодавно прилетіли з далекої і небезпечної мандрівки, мостяться на зимівлю. Щороку на межі зими й осені до 15 мільйонів цих незвичайних комах злітається на певні ділянки соснового лісу в мексиканському штаті Мічоакан.

Відстань, яку для цього долають - годі й уявити - до 5 тисяч кілометрів з Півночі США та Канади. У Мексиці на них чекають - територію, яку вподобали метелики, оголошено національним заповідником. І останні роки через пандемію були дуже сприятливими для монархів.

Амадо Фернандес, директор заповідника:

Те, що люди тривалий час перебували вдома, загалом добре позначилося на екосистемі. Території явно відновилися. І це вочевидь допомогло вберегти місця зимової сплячки метеликів.

Дивовижне видовище, коли вкриті метеликами дерева радше нагадують квітучий сад, приваблює туристів. Однак відвідування заповідника обмежене. Аби не турбувати залітних гостей, яким потрібно заощаджувати енергію, щоби пережити зиму. Розмовляти тут дозволено лише пошепки. Вражені туристи обережно пробираються стежками і насолоджуються кожною миттю єднання з природою.

Луїс Ернандес, відвідувач заповідника:

Це справді неймовірно. Відчути тріпотіння крил, коливання повітря, ліс, аромати природи, політ метеликів. Це дуже особливе відчуття.

Авраам, відвідувач заповідника:

Тут почуваєшся вільним. Тут - геть інші відчуття, ніж коли ти просто виходиш надвір, поглинутий повсякденними справами. У такому місці ти відчуваєш, що справді живеш.

Учені довго намагалися розгадати секрет витривалості монархів. Виявляється, за день вони можуть долати по 130 кілометрів. Мігрують поетапно. Тож на місця сплячки долітає 5-те покоління комах. І так з року в рік. Чому облюбували саме ці ліси і як знаходять дорогу - точно невідомо.

У світі таких місць лише два. Ще одне - в Каліфорнії. Та через глобальне потепління міграційні шляхи й місця зимівлі метеликів потроху змінюються та й самих монархів дедалі меншає. А з ними поменшає й магії у ще одному куточку нашої дивовижної планети.