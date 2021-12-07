У Євросоюзі затвердять санкції проти російських найманців ПВК "Вагнера" [ Редактировать ]
У Євросоюзі найближчими днями затвердять санкції проти російських найманців ПВК "Вагнера". За інформацією журналіста "Радіо Свободи" Рікарда Джозвяка, обмеження також стосуватимуться і трьох росіян, які співпрацювали з "вагнерівцями". Нагадаю, "Група Вагнера" - це неофіційна військова структура, яка не входить до регулярних Збройних сил Росії. Офіційно - Москва заперечує існування ПВК. Водночас відомо, що "вагнерівці" брали учать у воєнних конфліктах на Сході України, в Африці та на Близькому Сході. Зокрема, в Судані, Сирії та Лівії.
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