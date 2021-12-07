Київ та ще вісім областей вийшли із зони суворих карантинних обмежень [ Редактировать ]
Київ та ще вісім областей від сьогодні офіційно вийшли із зони суворих карантинних обмежень. За інформацією МОЗу, в цих регіонах зменшується кількість хворих та госпіталізацій. Водночас нагадаю, в "жовтій" зоні посилили карантинні норми. Для відвідування кінотеатрів, фітнес-клубів, ресторанів чи кафе потрібен ковід-сертифікат або негативний тест. До 30 днів скоротили й термін дії сертифікатів тих, хто зробив лише одне щеплення.
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Чернівецька область - у "жовтій" зоні епіднебезпеки. Але вимога показувати ковід-сертифікат чи негативний ПЛР-тест при вході до громадських закладів тут діє ще з жовтня - це рішення обласної комісії ТЕБ та НС.
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На сьогодні в ній чотири області - Кіровоградська, Тернопільська, Харківська та Чернівецька. Але вже з понеділка там для нещеплених запроваджують, по суті, "червоні" правила.