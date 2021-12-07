Київ та ще вісім областей від сьогодні офіційно вийшли із зони суворих карантинних обмежень. За інформацією МОЗу, в цих регіонах зменшується кількість хворих та госпіталізацій. Водночас нагадаю, в "жовтій" зоні посилили карантинні норми. Для відвідування кінотеатрів, фітнес-клубів, ресторанів чи кафе потрібен ковід-сертифікат або негативний тест. До 30 днів скоротили й термін дії сертифікатів тих, хто зробив лише одне щеплення.