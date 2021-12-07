Сотні людей зібрались на площі у Мілані аби побачити різдвяну ялинку [ Редактировать ]
Різдвяну ялинку засвітили в Мілані. Сотні людей зібралися на центральній площі міста, аби побачити святкову красуню. Ялинка заввишки 24 метри. ЇЇ прикрашають 80 тисяч вогнів, вісім сотень червоних і сріблястих кульок, а також банти. Дерево привезли з муніципалітету - Читтільйо. В обмін на різдвяне дерево, висадили 10 молодих ялинок.
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Сотні людей зібралися на центральній площі міста, аби побачити святкову красуню.
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