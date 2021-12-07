Європейський центро-банк дизайн вигляд євро [ Редактировать ]
Євро повністю змінить свій дизайн. Уперше за 20 років. Європейський центро-банк планує до 2024-го року оновити вигляд купюр. Що буде зображено на нових банкнотах поки що не вирішили.
Аби розробити дизайн, створять фокус-групи, до яких увійдуть представники всіх країн євро-зони. За останні 20 років до дизайну євро лише додавали нові елементи, щоб осучаснити та підвищити захист від підробок.
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Європейський центральний банк планує до 2024 року оновити вигляд купюр. Що буде зображено на нових банкнотах поки що не вирішили.
На банкнотах евро могут появиться лица известных людей. Как сообщает газета Les Echos, Европейский центральный банк рассматривает новый дизайн валюты. Официально о новой инициативе объявят в ближайшие дни. Учитывая задержки при обсуждении и запуске в производство, банкноты с новым дизайном появятся как минимум через несколько лет
Євро повністю змінить свій дизайн. Уперше за 20 років. Європейський центробанк планує до 2024 року оновити вигляд купюр. Що буде зображено на нових банкнотах поки що не вирішили.
Данные обнародовали в НБУ
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