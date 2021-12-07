Найбільше інфікувань у Києві, Полтавській та Донецькій областях - МОЗ [ Редактировать ]
8 тисяч 655 нових випадків коронавірусу зафіксували в Україні минулої доби.
467 пацієнтів померли. Одужало майже 23 тисячі людей.
Найбільше інфікувань у Києві, Полтавській та Донецькій областях, - повідомили у міністерстві охорони здоров'я.
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8655 нових випадків коронавірусу зафіксували в Україні минулої доби. 467 пацієнтів померли. Найбільше інфікувань у Києві, Полтавській та Донецькій областях.
Одужало - майже 23 тисячі людей. Найбільше інфікувань у Києві, Полтавській та Донецькій областях - повідомили у міністерстві охорони здоров'я.
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