Вакцинація п'ятирічок проти ковіду і 50 тисяч гривень допомоги при народженні малюка. Про українських дітей сьогодні говорили на форумі "Україна.30". Тож до чого варто готуватися батькам? Ярина Марків розкаже.

-Ми всі рівні, але ми різні. І ми хочемо, щоб ви цінували нас за те, якими ми є.

-Слухайте дітей. Нам є про що вам сказати.

І дітей сьогодні слухали. Й говорили про те, як захистити та розширити їхні права. У столиці відбувся Всеукраїнський форум "Саміт Діти" за підтримки ЮНІСЕФ. Захід урочисто відкрила перша леді - Олена Зеленська.

Олена Зеленська, перша леді України:

Всі ці 75 років ЮНІСЕФ всюди, де потрібно захистити права і життя дітей, забезпечити малечі дитинство, освіту, здоров'я, рівні можливості. Пишаюся, що я, як перша леді маю можливість співпрацювати з Офісом ЮНІСЕФ в Україні. Ця співпраця закріплена в двох меморандумах про взаєморозуміння.

І розпочинають співпрацю з реалізації кампанії щодо покращення харчування дітей у закладах освіти. Запустять ще й веб-портал реформи шкільного харчування, додала Зеленська. Загалом Юнісеф надає підтримку Україні у сфері захисту дітей понад 22 роки. Й фонд уже має плани на наступні п'ять.

Мурат Шахін, голова представництва ЮНІСЕФ в Україні:

Ми розробляємо зараз стратегію на 5 років, базуючись на пріоритетах України, і в першу чергу ми б хотіли, щоб всі діти пройшли вакцинацію. Це в рамках першого етапу цієї програми.

На це сподіваються і в Мінохорониздоров'я. Віктор Ляшко заявив: до національного календаря вакцинації планують додати ще одне планове щеплення. Проти пневмокока - збудника менінгіту. Також розглядають можливість імунізації дітей проти Ковіду з п'яти років.

Віктор Ляшко, міністр охорони здоров'я України:

Ми вже дозволили вакцинуватись проти коронавірусної хвороби діткам від 12 років. Вже понад 40 тисяч дітей скористалось цією нагодою. В деяких країнах світу вже розпочали вакцинувати дітей старше 5 років від коронавірусної хвороби. Я думаю, і в нас в Україні виробник вакцин швидко зареєструє зміни до інструкції і привезе відповідні препарати і це також можна буде зробити.

А в Міністерстві соціальної політики заговорили про збільшення виплат українським сім'ям при народженні дитини.

Марина Лазебна, міністр соціальної політики України:

Ця допомога вже близько 10-ти років не індексується. Вона є сталою, фіксованою. І ми просимо парламент підтримати нашу ініціативу і збільшити до 50-тисяч гривень допомогу при народженні дітей.

Стратегію у сфері захисту дітей в Україні ЮНІСЕФ реалізовуватиме у 5 етапів. Вона передбачає забезпечення гідної освіти та робочих місць, підтримку дітей з особливими освітніми потребами та позбавлених батьківської опіки, захист їхнього життя, здоров'я, а також відстоювання прав в усіх аспектах.