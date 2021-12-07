Дитячий булінг в Запоріжжі: старшокласниці звіряче побили молодшу суперницю [ Редактировать ]
А от чи можна покласти край дитячому булінгу? У Запоріжжі старшокласниці звіряче побили молодших за себе. Конфлікт стався через хлопця. Розправу над суперницею та її подругами - влаштували просто на подвір'ї школи. Гамселили так, що в дівчат зламані носи, відбиті нирки, одна з постраждалих не бачить на одне око.
Та більше, кривдниці вимагали від постраждалих п'ять тисяч "відкупних". Та чи отримали бажане? І яке покарання чекає на підлітків? З'ясовували мої колеги.
Та їхні благання наче й не чують. Четверо лупцюють, решта - знімають на телефон. Неповнолітні дівчата просто на шкільному подвір'ї влаштували криваві розбірки. Лупцювали молодших від себе школярок. Це сталося ще наприкінці листопада. А відео масового побиття в соцмережах з'явилося лише тепер.
На відео чути імена кривдниць. Найактивніша з них Ксенія. Вона погрожує дівчаткам розправою та вимагає з них гроші.
Причиною таких розбірок став начебто хлопець. А гроші "організаторка побиття" вимагала як відкупні. Анна - мати однієї з постраждалих дівчат. Каже, її 14-річну Женю Ксенія викликала на розмову. Нібито хотіла віддати викрадений у школярки телефон.
Анна Корніченко, мати постраждалої:
Ну, они с девочками пошли. Когда они пришли туда, она говорит, я уже поняла, что нас будут бить.
Додому Женя повернулася у страшному стресі та вся побита, каже жінка. Батьки одразу повезли доньку до лікарні.
Анна Корніченко, мати постраждалої:
Черепно-мозговая закрытая - сотрясение, другими словами, сломан нос со смещением, синяки были на лице, ушибы по телу. Неделю она не вставала, она просто спала. У нее все болело..
Схожі травми і в двох інших постраждалих дівчат. Побої, відбиті нирки, одна зі школярок не бачить на одне око. Батьки наступного ж дня написали заяви до поліції.
Олена Лебединська, речниця ГУ Національної поліції в Запорізькій області:
Всі потерпілі дівчата 2007, 2008 та 2005 років народження були направлені на проходження судово-медичної експертизи. Згідно її висновків, тілесні ушкодження двох потерпілих кваліфікуються як легкі, ще одна експертиза триває.
А про вимагання грошей у поліції від батьків того дня заяву не прийняли, каже мати постраждалої дівчини. Та все змінилося після оприлюднення відео.
Анна Корніченко, мати постраждалої:
За вимагательство я тоже хотела написать заявление, но мне сказали: а доказательств нет, нет не видео, ничего. Поэтому у меня его даже не принимали. Доказательства появились, и статья уже появилась за это.
Та й справу перекваліфікували на більш жорстку статтю - з легкого тілесного ушкодження на хуліганство. І за це чотирьом нападницям загрожує до семи років ув'язнення. У поліції їхні особи вже встановили. Їм по 15-16 років. Навчаються в різних школах, лише Ксенія відвідує училище. І там кажуть - дитина складна і вже перебуває на обліку в ювенальній поліції.
Наталія Попова, заступник директора з виховної роботи Запорізького машинобудівного вищого професійного училища:
Батько сказав: ви мені не телефонуйте, я на неї не можу вплинути - телефонуйте матері. Матір також відповіла, що вона впливу на доньку немає, і більше після цього слухавки не брала.
Слідчі нині з'ясовують деталі справи. А педагоги в кожній групі проводять бесіди щодо протидії булінгу та насильству.
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