А от чи можна покласти край дитячому булінгу? У Запоріжжі старшокласниці звіряче побили молодших за себе. Конфлікт стався через хлопця. Розправу над суперницею та її подругами - влаштували просто на подвір'ї школи. Гамселили так, що в дівчат зламані носи, відбиті нирки, одна з постраждалих не бачить на одне око.

Та більше, кривдниці вимагали від постраждалих п'ять тисяч "відкупних". Та чи отримали бажане? І яке покарання чекає на підлітків? З'ясовували мої колеги.

Та їхні благання наче й не чують. Четверо лупцюють, решта - знімають на телефон. Неповнолітні дівчата просто на шкільному подвір'ї влаштували криваві розбірки. Лупцювали молодших від себе школярок. Це сталося ще наприкінці листопада. А відео масового побиття в соцмережах з'явилося лише тепер.

На відео чути імена кривдниць. Найактивніша з них Ксенія. Вона погрожує дівчаткам розправою та вимагає з них гроші.

Причиною таких розбірок став начебто хлопець. А гроші "організаторка побиття" вимагала як відкупні. Анна - мати однієї з постраждалих дівчат. Каже, її 14-річну Женю Ксенія викликала на розмову. Нібито хотіла віддати викрадений у школярки телефон.

Анна Корніченко, мати постраждалої:

Ну, они с девочками пошли. Когда они пришли туда, она говорит, я уже поняла, что нас будут бить.

Додому Женя повернулася у страшному стресі та вся побита, каже жінка. Батьки одразу повезли доньку до лікарні.

Анна Корніченко, мати постраждалої:

Черепно-мозговая закрытая - сотрясение, другими словами, сломан нос со смещением, синяки были на лице, ушибы по телу. Неделю она не вставала, она просто спала. У нее все болело..

Схожі травми і в двох інших постраждалих дівчат. Побої, відбиті нирки, одна зі школярок не бачить на одне око. Батьки наступного ж дня написали заяви до поліції.

Олена Лебединська, речниця ГУ Національної поліції в Запорізькій області:

Всі потерпілі дівчата 2007, 2008 та 2005 років народження були направлені на проходження судово-медичної експертизи. Згідно її висновків, тілесні ушкодження двох потерпілих кваліфікуються як легкі, ще одна експертиза триває.

А про вимагання грошей у поліції від батьків того дня заяву не прийняли, каже мати постраждалої дівчини. Та все змінилося після оприлюднення відео.

Анна Корніченко, мати постраждалої:

За вимагательство я тоже хотела написать заявление, но мне сказали: а доказательств нет, нет не видео, ничего. Поэтому у меня его даже не принимали. Доказательства появились, и статья уже появилась за это.

Та й справу перекваліфікували на більш жорстку статтю - з легкого тілесного ушкодження на хуліганство. І за це чотирьом нападницям загрожує до семи років ув'язнення. У поліції їхні особи вже встановили. Їм по 15-16 років. Навчаються в різних школах, лише Ксенія відвідує училище. І там кажуть - дитина складна і вже перебуває на обліку в ювенальній поліції.

Наталія Попова, заступник директора з виховної роботи Запорізького машинобудівного вищого професійного училища:

Батько сказав: ви мені не телефонуйте, я на неї не можу вплинути - телефонуйте матері. Матір також відповіла, що вона впливу на доньку немає, і більше після цього слухавки не брала.

Слідчі нині з'ясовують деталі справи. А педагоги в кожній групі проводять бесіди щодо протидії булінгу та насильству.