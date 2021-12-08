На Чернігівщині день жалоби за загиблими у ДТП під Брусиловом [ Редактировать ]
На Чернігівщині сьогодні день жалоби за загиблими у ДТП під Брусиловом. На території області приспустять державні прапори на держустановах. Нагадаю, масштабна аварія сталася напередодні зранку. Маршрутний автобус із пасажирами, що рухався маршрутом Чернігів-Борзна, зіткнувся з фурою поблизу села Брусилів. Загинуло 13 людей, семеро - з важкими травмами у лікарні, серед них 16-річний юнак.
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