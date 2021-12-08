Карантин в Украине: "желтая" зона стала самой большой [ Редактировать ]
По состоянию на среду, 8 декабря, в "желтой" зоне карантина находится 14 регионов, а в "красной" - 10. Только одна область "оранжевая". Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.
"Желтая" зона
В этой зоне находятся:
- г. Киев,
- Днепропетровская,
- Закарпатская,
- Ивано-Франковская,
- Кировоградская,
- Луганская,
- Львовская,
- Одесская,
- Полтавская,
- Ривненская,
- Тернопольская,
- Харьковская,
- Херсонская.
- Черновицкая области.
В "желтом" уровне эпидемической опасности для работы во время карантинных ограничениях теперь необходимо иметь либо одну дозу вакцинации, либо отрицательный ПЦР-тест.
"Красная" зона
В эту зону входят 10 областей:
- Винницкая,
- Волынская,
- Житомирская,
- Запорожская,
- Киевская,
- Николаевская,
- Сумская,
- Хмельницкая,
- Черкасская,
- Черниговская.
В Киевской школе экономики ранее объяснили, почему эти области не выходят из "красной" зоны. Причина в низком уровне тестирований.
"Оранжевая" зона
- Донецкая область.
Читайте также, в Киевской области приняли решение ужесточить контроль за соблюдением карантинных ограничений. Решение было принято в связи с тем, что в регионе хотят уменьшить нагрузку на медицинские учреждения.
Кроме того, в Украине будут действовать новые правила карантина. Для посещения общественных заведений можно будет использовать отрицательный тест (действие 72 часа), или COVID-сертификат о выздоровлении.
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