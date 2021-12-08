Группа "ВИА Гра" выпустила откровенный клип на песню "Манекен". Новая видеоработа была опубликована в YouTube-канале коллектива.

Автором и композитором трека традиционно является продюсер группы Константин Меладзе, а режиссером зрелищного ролика стал известный клипмейкер Алан Бадоев.

Солистки коллектива – Ульяна Синецкая, София Тарасова и Ксения Попова, продемонстрировали в клипе соблазнительные наряды, танцуя в окружении спортивных мужчин.

Фанаты пришли в восторг от новой работы "ВИА Гры" и отметили всю сексуальность новых солисток.

Напомним, в текущем составе группа выступает с октября 2020 года. За это время девушки выпустили новую песню "Рикошет" и клип на нее, а также перезаписали хит 2009 года "Анти-гейша".

Напомним, ранее Лобода в дерзком наряде свела с ума фанатов. Лобода показала лук от известного дизайнера: удлиненный пиджак с розовыми вставками прекрасно дополнили узкие брюки, а высокий каблук подчеркнул длинные ноги певицы.

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