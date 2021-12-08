Війна на Донбасі: ворог шість разів порушив режим тиші [ Редактировать ]
Поки ж українське питання лежить для Європи та світу в геополітичній та економічній площинах, для українських захисників на Сході воно має реальний вимір.
Шість ворожих обстрілів було минулої доби на Сході країни. Зокрема, поблизу Південного противник застосував заборонені міномети 120-го калібру. А поблизу Майорська під обстріл потрапив житловий будинок. Серед мирного населення минулося без жертв. З передової репортаж Руслана Смєщука.
Луганщина, українські позиції навпроти тимчасово окупованого Первомайська. Це стабільно напружений напрямок. Напередодні тут ворог влаштував потужний обстріл наших оборонців.
Микола, військовослужбовець Збройних сил України:
Було навіть лячно, в деякі моменти з мінометів стріляли із стрілецької зброї із кулеметів.
Гатили із заборонених мінометів просто посеред білого дня, що зазвичай відбувається не часто - розповідають армійці. Після влучання перших мін ворог дещо коригував вогонь і атакував знову.
Андрій, військовослужбовець Збройних сил України:
Был первый прилет, потом еще - и потом вот так в течении дня - как начался обстрел, обстрел был минометный, потом еще гаранатометы добавили. СПГ.
Вояки розповідають - супротивник обстріляв майже всю смугу їхньої відповідальності. Накриваючи і центр, і фланги. Утім, без особливого результату.
Андрій, військовослужбовець Збройних сил України:
Еще соседние позиции слева и справа…можно сказать по всей нашей линии розмежування, было слышно и пять, и десять километров от нас ложились мины.
Таку активність пов'язують із нещодавньою ротацією ворога. Навпроти українських позицій до бою стали свіжі сили.
Андрій, військовослужбовець Збройних сил України:
За останній тиждень часу такі обстріли вони регулярні. Часто відбуваються. Але вони сказати можно - короткострокові. Деякий час постріляли. І все - затихли. Потім тишина - тишина - потім знову відкривають вогонь.
Невдовзі маємо нагоду пересвідчитися в цьому особисто. Зав'язується черговий стрілецький бій.
І це тоді, коли тут, поблизу передової, постійно чергуються патрулі ОСБЄ. І якщо на інших напрямках це часто стримує супротивника, то тут - ні.
Андрій, військовослужбовець Збройних сил України:
Спостерігачі, які є - воно ніяк не впливає на них. Взагалі ніяк. Тобто що вони задумали - то вони і роблять. Якщо вони задумали що обстріл буде о такій-то годині - значить він і буде.
Що ж до загальної ситуації на лінії фронту, за минулу добу кількість ворожих обстрілів дещо збільшилася. Однак без поранених і втрат серед українських вояків.
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