Новий штам коронавірусу "Омікрон" уже виявили в 57-ми країнах світу - про це заявили у Всесвітній організації охорони здоров'я. Втім, найбільш поширеною інфекцією і досі залишається штам Дельта.

У ВООЗ вважають: іще зарано робити висновки щодо заразності "Омікрону" у порівнянні з іншими варіантами Ковіду, а також стосовно ефективності вакцин проти нього.

Усе це потребує додаткових досліджень. За попередніми результатами, більшість осіб, інфікованих "Омікроном", були повністю вакциновані. Хвороба у них протікає у легкій формі або взагалі без симптомів.