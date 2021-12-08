Переговори Байдена з Путіним: оприлюднені результати [ Редактировать ]
Дві години говорили про Україну... ескалацію та санкції. Байден запевняв Путіна, що Вашингтон не дозволить повторення сценарію 2014. А Путін казав, що вторгнення не планує. І українськими землями хоче заволодіти не він, а... НАТО. Результати переговорів, за якими напередодні стежив весь світ сьогодні оприлюднили на офіційних сторінках і Білий дім, і Кремль.
От тільки є нюанс. Про Україну говорили без України. Байден так і не зателефонував Зеленському, хоча це анонсували в українському МЗС. Говоритимуть американський та український президенти начебто завтра 9 грудня. Принаймні про це пообіцяли у Вашингтоні.
Тож про що домовилися Байден та Путін? Ключові заяви вивчала Ірина Іванова. Вона у Вашингтоні.
Перемови на дві години, обговорення - на кілька днів. Щойно завершилася розмова, адміністрації президентів почали готувати офіційні заяви. Штати були першими. Поки Джо Байден обдзвонював європейських лідерів і особисто розповідав про результати переговорів, Білий дім влаштував брифінг.
Джейк Салліван, радник Президента США з питань національної безпеки:
Президент Байден прямо сказав Путіну: якщо Росія вторгнеться в Україну, США та наші європейські союзники у відповідь вжинуть серйозних економічних заходів. Ми надамо Україні додаткові оборонні потужності й підсилимо наших союзників у НАТО на східному флангу.
Цікаво, що в риториці Білого дому вперше використали військовий термін "фланг" на позначення кордонів блоку. Раніше замість нього вживали цивільні означення. А в заявах такого високого рівня кожне слово має значення. Стає зрозуміло: США налаштовані рішуче. І своєю зброєю обрали санкції, від яких раніше утримувалася - аж до зупинки другого "Північного потоку".
Вікторія Нуланд, заступник Держсекретаря США з політичних питань:
Ще в липні США та Німеччина заявляли, що російська агресія щодо України зашкодить газогону. І це ми обговорюємо з нашими партнерами. Якщо Путін піде на Україну, ми очікуємо, що газопровід зупинять.
Тож позиція Вашингтона чітка: Росія повинна знизити ескалацію, відвести війська і поважати територіальну цілісність України. А ще - повернутися до переговорів, які б допомогли врегулювати ситуацію в Україні. У Москві тим часом оприлюднили власне тлумачення діалогу. На сайті Кремля про можливі санкції з боку Америки - лише одне речення. А Путін - звинуватив Київ у демонтажі Мінських домовленостей, а НАТО - у створенні загрози.
Володимир Путін, Президент Росії:
Нас не может не беспокоить перспектива возможного принятия Украины в НАТО, потому что за этим последует безусловно размещение там соответствующих военных контингентов, баз и угрожающего нам оружия.
А що ж Київ? Спочатку в Офісі Президента анонсували телефонну розмову Байдена і Зеленського - по гарячих слідах, тобто одразу після переговорів між Вашингтоном і Москвою. Але не склалося. Розмову перенесли на завтра. Однак Зеленський позитивно оцінив результати переговорів американскього та російського президентів. Докладніший коментар пообіцяв після особистої розмови з Байденом.
Володимир Зеленський, Президент України:
Я вважаю, що перемога України в тому, що завжди Сполучені Штати підтримували Україну, наш суверенітет, нашу незалежність. У нас була двопартійна підтримка, але найголовніше те, що ми зараз бачимо, що є особиста реальна реакція та особиста роль президента Байдена у врегулюванні цього конфлікту - врегулюванні війни на сході нашої держави.
Тож обговорення триватиме. Обидві сторони домовилися взаємодіяти далі на рівні робочих груп і невдовзі знову поспілкуватися. Та чи почули один одного співрозмовники - покаже ситуація на нашому східному кордоні.
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