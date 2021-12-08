На Вінничині - суцільна ожеледиця, а на Західній Україні машини позносило в кювети.

Ковзанка замість дороги, аварії, багатогодинні затори та збій у роботі транспорту. І так по всій країні. У столиці сьогодні стояли тролейбуси через обмерзання дротів. На Вінничині - суцільна ожеледиця, а на Західній Україні машини позносило в кювети.

Коли ж розпогодиться? І що треба знати водіям, перш ніж сісти за кермо - Тетяна Бобрик зібрала найактуальнішу інформацію.

Тетяна Бобрик, кореспондентка:

Погода випробовує українців на міцність. Увечері ожеледиця, зранку рясні дощі, а надвечір - мінус один. І столиця перетворилася на справжню ковзанку. Через обмерзання дротів тролейбуси простояли без роботи цілий день.

Водії - у безвиході. Скільки стояти їм іще ось так - посеред дороги - вони просто не знають.

Руслан, водій тролейбуса:

Час, два, уже , четыре часа уже. Чекаємо команди, машины ехать не могут, нету контакта с напряжением.

Юрій, водій тролейбуса:

Напевно будуть стояти тролейбуси всю ніч, тому що облєдєнєніє провода. Чи буде ночувати друга зміна в тролейбусі спати чи не буде ми ше не знаєм. Я перша зміна. А чи буде друга. Якщо буде, треба брати великий бутерброд, гарячий чай ну і спати тут.

І до зимових примх - традиційно - всі виявилися не готові. Затори, черги на транспорт...

Ольга, жителька Києва:

Я сюди їхала три години тому, я годину чекала і стою вже змерзла, вже мабуть сорок п'ять хвилин я чекаю.

Олександр, житель Києва:

Очень неудобно, редко ходят.

Наталія, жителька Києва:

Дуже погано, холодно сильно.

А ще через негоду автівки не їздили, а буквально ковзали. Ось - дорога на Вінницю.

Із кюветів витягали машини й на Хмельниччині. Одні зносило з дороги, інші застрягали у снігу.

Віталій Гричанюк, начальник відділу агітаційно-пропагандистської роботи ГУ ДСНС України в Хмельницькій області:

Рятувальники визволили із снігової пастки карету "швидкої", на борту якої перебував хворий.

Буксували вантажівки й на Буковині. Одну з автівок занесло задніми колесами в кювет. Інша ж не могла заїхати на підйом на обледенілій дорозі, тож перекрила рух. Негода вирує і на Прикарпатті. Сьогодні в регіоні оголосили штормове попередження. У горах снігу намело з пів метра.

У сніговому полоні третій день і Рівненщина. Таку примхливу погоду до нашої країни приніс середземноморський циклон.

Олександра Хала, синоптик Укргідрометцентру:

Циклон таки буде найближчими днями потрохи покидати територію України, він буде відходити у північно-східному напрямку, але невеликі дощі ще будуть спостерігатися до кінця цього тижня.

А вже з наступного понеділка, за прогнозами, прийде потепління. Стовпчики термометрів піднімуться до +8. А от коли засніжить і вдарять справжні морози - синотики сказати точно не можуть.