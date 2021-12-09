США планують провести переговори за участі країн НАТО і Росії [ Редактировать ]
США планують провести нові переговори за участі низки країн НАТО і Росії, аби обговорити подальші кроки щодо деескалації на українських кордонах. Про це заявив президент США Джо Байден. Серед іншого, обговорять так зване "занепокоєння Росії" щодо ймовірного розширення НАТО на схід. При цьому Байден заявив, що розміщення американських військ на території України для запобігання потенційному вторгненню Росії наразі не розглядають.
по теме
Загроза російського нападу на Україну була темою номер один у цих переговорах. Лідери спілкувалися з допомогою відеозв'язку на закритій лінії. Тож уся інформація - з брифінгів та заяв на офіційних сайтах.
Напередодні Байден мав розмову з президентом РФ Путіним. Обговорювали Україну. За словами радника американського лідера Джейка Салівана - Вашингтон застеріг Москву від можливого вторгнення в Україну.
У випадку нової агресії, США разом з союзниками по НАТО відповість оборонними заходами. Про це глава Держдепу США заявив в інтерв'ю шведському телебаченню.
Так Генсек Альянсу Єнс Столтенберг висловився на зустрічі з очільницею Єврокомісії та президентом Латвії. За його словами, НАТО і ЄС демонструють єдність і високий рівень співпраці в протидії викликам в Україні та довкола неї.
Госсекретарь США Энтони Блинкен и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг поговорили по телефону