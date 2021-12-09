На сході країни зранку жодного обстрілу [ Редактировать ]
На сході країни зранку жодного обстрілу. Напередодні було шість порушень режиму тиші. Ворог вів вогонь переважно із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї. Обстрілювали Нью-Йорк, Новоолександрівку, Світлодарськ та Луганське. Втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил немає - повідомили у штабі.
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Гатили із заборонених мінометів просто посеред білого дня, що зазвичай відбувається не часто - розповідають армійці. Після влучання перших мін ворог дещо коригував вогонь і атакував знову.
Обстрілювали Нью-Йорк, Новоолександрівку, Світлодарськ та Луганське. Втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил немає - повідомили у штабі.
Таку активність пов'язують із нещодавньою ротацією ворога. Навпроти українських позицій до бою стали свіжі сили.
У напрямку Нью-Йорка та Новоолександрівки ворог вів вогонь із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.
Поблизу Південного противник застосував заборонені міномети 120 калібру. З гранатометів, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї вдарив поблизу Новоолександрівки та Майорська.