Извержение вулкана в Индонезии: число жертв стремительно растет [ Редактировать ]
Число погибших в результате извержение вулкана в Индонезии возросло до 43 человек. Более 100 человек получили ранения.
Согласно данным спасателей, 104 человека получили ранения, среди которых 32 получили серьезные травмы, а 82 - средней степени тяжести.
В то же время правительство увеличило количество пунктов временного размещения беженцев до 121.
Экстренные службы продолжают поисково-спасательную операцию.
Читайте также, на Канарских островах случилось масштабное извержение вулкана Кумбре Велья, вследствие чего свою работу приостановил международный аэропорт. В настоящее время на территории воздушных ворот проводится уборка пепла, который был выброшен из жерла огненной горы.
Кроме того, в Демократической республике Конго началось извержение одного из самых активных вулканов – Ньирагонго. Из-за этого более 100 человек погибли, вулкан Ньирагонго находится в провинции Северное Киву, из-за извержения в городе Гоме отключили электричество, а власти начали срочную эвакуацию.
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